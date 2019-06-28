Мексиканская армия и федеральная полиция освободили в четверг сразу 134 иностранных мигранта, которые были заперты в нечеловеческих условиях внутри брошенного трейлера, сообщают в совместном коммюнике сразу несколько ведомств латиноамериканской страны.
По данным МИД, минобороны, МВД, минбезопасности и министерства ВМС, грузовая машина была найдена рядом с одной из дорог штата Веракрус. При этом сами мигранты, страдавшие от жары и жажды, пытались изнутри открыть двери, чтобы выбраться на свежий воздух, передает РИА Новости.
В итоге были освобождены 71 ребенок, 36 мужчин и 27 женщин. Их гражданство не уточняется, однако большая часть путешествующих через Мексику в сторону США мигрантов - уроженцы стран Центральной Америки.
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии.
Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило в понедельник о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.
Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.
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