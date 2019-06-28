Жители Глодянского района страдают от набегов шакалов

Жители села Кажба Глодянского района страдают от набегов шакалов. Звери грызут домашнюю птицу и животных.

"Домашняя птица просто пропадает. Они и на людей могут напасть. Боишься во двор выйти".

Одного шакала недавно удалось убить.

"Здесь кругом лес. Он пролез под клетками с кроликами. Там его и пристрелили".

Селяне боятся и за себя, и за детей. К тому же шакалы могут быть разносчиками бешенства.

"Надо принимать меры, выяснить, кому принадлежит эта земля, и навести порядок".

"Если владелец земли ничего не предпримет, придется обращаться в инстанции - Агентство продовольственной безопасности, экологические службы", - заявил мэр села Кажба Игорь Маковей.