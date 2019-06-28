В Черновцах прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого трехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции, передает Mig news.
Тело ребенка было оставлено в небольшом чемодане ярко-красного цвета.
По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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