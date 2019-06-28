Коллекция косметики легендарного Лагерфельда выйдет посмертно

В сентябре 2019 года в продаже появиться коллекция косметики дизайнера Карла Лагерфельда, который скончался накануне, передает Сегодня.

Коллекцию создали в коллаборации с компанией L'Oreal Paris.

Дизайнер заключил контракт с французским брендом задолго до своей смерти.

Какая косметика войдет в продажу, пока не уточняется. Презентация коллекции пройдет в рамках недели моды в Париже. Совместная коллекция брендов будет в стиле "рок-шик с духом парижской элегантности", передает Mig news.

"Эта линейка косметики отражает вселенную бренда Karl Lagerfeld и все то, что Карл любил в макияже", - отметила директор по коммуникациям бренда Karl Lagerfeld Каролин Лебар.