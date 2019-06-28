Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретил руководителей всех государств. Заседания Большой двадцатки продлятся 28-29 июня.
В японской Осаке в пятницу, 28 июня, открылось двухдневное заседание лидеров стран Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе запланированных четырех сессий стороны обсудят проблемы мировой экономики, включая торговлю, и вопросы окружающей среды, передает Корреспондент.
На встречах планируется также затронуть тему создания международной системы налогообложения крупных корпораций, действующих в сфере информационных технологий.
В сфере экологии основное внимание будет уделено проблеме огромного количества пластикового мусора, загрязняющего мировой океан. Как ожидается, Япония предложит инициативу к 2050 году сократить до нуля выбросы пластиковых отходов в океан.
Помимо лидеров государств G20 в Осаку приглашены лидеры Вьетнама и Таиланда, Сингапура, Нидерландов, Египта, Испании, Сенегала и Чили.
В работе встречи примут участие руководители ведущих международных организаций, включая генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.
На полях саммита уже состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на которой обсудили торговлю и поставки вооружения.
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