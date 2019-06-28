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Отцы новорожденных детей теперь смогут в течение года запросить пособие по отцовству
// фото: открытый источник
11:30, 28 Jun 2019
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Срок, в течение которого отец новорождённого ребёнка может подать заявку на предоставление пособия по отцовству, увеличен до 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Изменение вступает в силу 1 июля 2019 года. Согласно Трудовому кодексу, отец имеет право на отпуск по отцовству продолжительностью 14 календарных дней, который предоставляется на основании заявления в письменной форме, в первые 56 дней после рождения ребёнка, передаёт IPN.

Национальная касса социального страхования отмечает в своём пресс-релизе, что отец, застрахованный в государственной системе социального страхования, работающий на основании индивидуального трудового договора или состоящий в служебных отношениях на основании административного акта, имеет право на пособие по отцовству.

Для получения пособия необходимо подтвердить наличие совокупного страхового стажа продолжительностью не менее 3 лет или не менее 9 месяцев в течение последних 24 месяцев, предшествующих дате рождения ребёнка. Он также должен подтвердить, что получал застрахованный доход в течение последних 3 месяцев, предшествовавших месяцу рождения ребёнка, и на всех предприятиях, где он работает, на основании заявления ему был предоставлен отпуск по отцовству в первые 56 дней со дня рождения ребёнка.

Заявление о назначении пособия по отцовству можно подать и в электронном виде, на официальном сайте Национальной кассы (www.cnas.md) посредством электронной услуги „e-Заявление о пособиях семьям с детьми”. Кроме того, заявление можно подать в территориальную кассу социального страхования по месту жительства или по месту нахождения, либо в территориальную кассу, в зоне обслуживания которой находится предприятие, являющиеся основным местом работы.

Пособие по отцовству выплачивается однократно в течение всего периода, через выбранных поставщиков платёжных услуг. Расчётная база пособия составляет 100% от среднемесячного дохода, который определяется путём деления застрахованного дохода, полученного на всех предприятиях, где получатель осуществляет свою трудовую деятельность, на количество месяцев, в которые этот доход начислялся за последние три календарных месяца, предшествовавшие месяцу рождения ребёнка.

Работодатели, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, обязаны представить информацию об установлении социальных прав, в соответствии с формой и утверждённым Министерством финансов способом, в течение 10 рабочих дней со дня трудоустройства или изменения/прекращения трудовых отношений, издания приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком или отпуска по отцовству.




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