Гражданский активист Дмитрий Волошин просит посла США отказаться от территории бывшего республиканского стадиона

Гражданский активист Дмитрий Волошин написал открытое письмо послу США Дереку Хогану. Он просит отказаться от земельного участка под бывшим Республиканским стадионом.

Волошин предложил послу встретиться с представителями гражданского общества и обсудить этот вопрос.

Ранее против передачи территории бывшего Республиканского стадиона посольству США высказался президент Игорь Додон. В прошлом году он отказался промульгировать соответствующий закон.

Этот вопрос стал камнем раздора и внутри альянса ПСРМ-ACUM. Фракция социалистов в Кишиневском муниципальном совете потребовала, чтобы правительство и парламент аннулировали законопроект о продаже территории стадиона правительству США и предложили взамен участок рядом с Академии музыки и изобразительных искусств. Однако политические партнеры ПСРМ из блока ACUM не поддержали эту идею.

Министр иностранных дел Нику Попеску после визита в США заявил, что необходимо как можно скорее завершить технические процедуры для передачи посольству территории бывшего Республикансокго стадиона.