Samsung хочет выпустить еще один смартфон со сгибающимся экраном

Samsung хочет опередить Huawei и выпустить еще один смартфон со сгибающимся экраном.

Корейский источники сообщают, что Samsung намерен выпустить еще одну модель смартфона с гибким дисплеем помимо Galaxy Fold, который к слову пока в продажу не поступил, передает Вести.

Новинка будет отличаться тем, что в сложенном состоянии экран окажется не внутри устройства, а снаружи, то есть как раз как у Huawei Mate X.

Как утверждают источники, в продажу не анонсированный смартфон Samsung поступит раньше, чем Huawei Mate X.

Напомню, что так сильно стремившийся стать первым на этом поприще Samsung споткнулся уже на этапе тестирования. Журналисты-блогеры умудрились испортить дисплей Galaxy Fold в первые часы использования.

Корейцы тогда оказались в сложном положении, им не хотелось отменять предзаказы, которые в Америке, например, уже были сделаны, но и вводить на рынок устройство с экраном, гораздо более уязвимым по сравнению с традиционными, не гнущимися экранами им тоже было страшновато.

Samsung взял пару дней, чтобы подумать, потом еще пару, в итоге дата релиза так и не была названа. Следом за ним и Huawei перенес выпуск своего гибкого смартфона.

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