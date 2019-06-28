Тараканы представляют серьёзную угрозу для здоровья человека. Они являются разносчиками многих бактерий, в том числе патогенных (таких как кишечная палочка и сальмонелла).
Кроме того, их слюна и фекалии, а также части тел погибших особей являются мощными аллергенами и могут провоцировать приступы аллергической бронхиальной астмы, особенно у детей, передает Вести.
Не так давно было установлено, что невероятная живучесть тараканов обусловлена их генами. Причём некоторые средства против этих вредителей на самом деле могут быть более опасны для человека.
Теперь же учёные из Университета Пердью выяснили, что рыжие тараканы, также известные как прусаки, развивают перекрёстную устойчивость к лучшим инсектицидам, в том числе тем, воздействию которых ранее никогда не подвергались. (Термин "перекрёстная" означает, что устойчивость вырабатывается к веществу при применении другого вещества аналогичного действия.)
Таким образом, тараканы претендуют на звание супервредителей и готовятся составить компанию супербактериям, которым не страшны существующие антибиотики.
Для начала поясним, что сегодня, к сожалению, нет ни одного инсектицида, способного уничтожить вообще всех тараканов. Некоторые из этих насекомых обладают естественным иммунитетом к определённым химическим веществам, что позволяет им выживать даже при истреблении большей части колонии. Эти выжившие впоследствии размножаются, передавая потомству пожизненную "генетическую прививку" от токсинов.
Поэтому в большинстве случаев для травли вредителей используется смесь различных классов инсектицидов. Таким образом, даже если некоторые тараканы невосприимчивы к одному из химических веществ, то другое действует.
В теории всё прекрасно. Но на практике всё не так просто.
Исследователи выловили тараканов, обитающих в многоквартирных домах двух американских штатов, и проверили, к какими химическим веществам насекомые уже имеют устойчивость. Затем в течение шести месяцев учёные подвергали популяции тараканов воздействию различных инсектицидов и сравнивали результаты.
В первом случае использовались три разных химиката, травля происходила по схеме ABCABC (инсектициды чередовались каждый месяц). Во втором случае команда использовала вещества двух разных классов в течение всего периода испытаний. И в третьем случае учёные выбрали один инсектицид, к которому местные тараканы имели наименьшее сопротивление, и использовали только его.
В результате оказалось, что при поочерёдной обработке различными инсектицидами численность популяции вредителей удерживается на одном уровне, но не уменьшается. Смесь из двух химикатов не была эффективной вообще: тараканы размножались и процветали. Эксперименты с одним целевым инсектицидом показали смешанные результаты. В одном случае большинство насекомых было уничтожено, но в другом тесте популяции, напротив, выросли.
В конце эксперимента исследователи отобрали некоторых выживших тараканов и изучили их самих и их потомство в лабораторных условиях. Оказалось, что многие насекомые приобрели устойчивость к используемым инсектицидам и даже к тем классам веществ, которые в испытаниях не применялись. (Очевидно, против таких супервредителей поможет только старый добрый тапок.)
"Эту проблему мы ранее не осознавали, – признаётся ведущий автор исследования профессор Майкл Шарф (Michael Scharf). – Мы увидели, что сопротивление увеличивается в четыре или шесть раз всего за одно поколение. Мы не имели ни малейшего представления, что подобное может произойти так быстро. Тараканы, развивающие устойчивость к нескольким классам инсектицидов одновременно, сделают контроль над вредителями практически невозможным при применении одних лишь химикатов".
Научная группа считает, что сделать борьбу с супертараканами более эффективной в обычном доме поможет комплексный подход: использовать инсектициды нужно в сочетании с альтернативными средствами вроде ловушек с приманками. Также не стоит забывать почаще делать уборку (в том числе пылесосить) и не оставлять никакой пищи в доступных для насекомых местах.
Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале Scientific Reports.
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