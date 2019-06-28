Торговые войны и сокращение инвестиций в развивающиеся экономики стали факторами, которые привели к снижению темпов роста мировой экономики.
По прогнозам в 2019 г. рост экономики составит 2,6%, это самый низкий показатель за три года. Однако в 2020 г. ожидается ускорение темпов роста мировой экономики.
На фоне общих слабых показателей роста есть 22 страны, которые демонстрируют более высокий рост экономики, чем средний мировой показатель, передает Вести.
5 стран с самыми высокими показателями экономического роста в 2019 г.
1. Гайана
Прогнозируется, что рост в период с 2018 по 2021 гг. составит 16,3%, таким образом Гайана является страной с самой быстрорастущей экономикой в мире.
ВВП страны составляет $3,63 млрд (160-е место в мировой рейтинге), его рост в 2018 г. составил 4,1%, а в 2019 г. по прогнозам достигнет 4,6%. В 2020 г. рост ВВП составит 33,5%, а в 2021 г. - 22,9%.
Доход на душу населения в стране - $5 194, Гайана считается страной со средним доходом. Здесь расположены плодородные почвы, что делает страну обладательницей огромных сельскохозяйственных и минеральных ресурсов.
В стране добывают золото, производят сахар, выращивают рис, заготавливают лес. Все это является основными экспортными товарами Гайаны.
В 2000 г. Геологическая служба США обнаружила на территории Гайаны и Суринама нефтяное месторождение, которое считается вторым крупнейшим среди неисследованных месторождений в мире.
В разработке месторождения принимали участие такие компании, как ExxonMobil (США), Esso (США), Hess, Repsol (Испания), Anadarko (США), Total (Франция), Tullow Oil (Великобритания) и CGX Energy (Канада).
Прогнозируется, что Гайана станет одним из крупнейших нефтедобывающих государств по уровню добычи на душу населения к 2050 г.
2. Эфиопия
Размер ВВП в 2018 г. достиг $80,28 млрд (70-е место в мировом рейтинге).
Эфиопия – самая быстрорастущая экономика в Африке и вторая быстрорастущая экономика в мире.
В период с 2006-2007 гг. по 2016-2017 гг. средний показатель роста в стране составил 10,3% по сравнению со средним показателем по региону 5,4%.
По прогнозам рост экономики в 2018-2021 гг. составит 8,1%.
В 2017-2018 гг. сокращение государственных расходов и дефицит бюджета, а также политическая нестабильность и сокращение иностранных инвестиций привели к снижению темпов экономического роста до 7,7%.
Страна сталкивается с низким доходом на душу населения, однако стремится к статусу государства со средним доходом к 2025 г.
3. Руанда
Руанда – небольшая, густо населенная страна с ВВП около $10 млрд (143-е место в мире в 2018 г.).
Знаменитый геноцид в 1994 г. привел к тому, что экономика страны оказалась в упадке, а население оказалось в нищете. Это существенно снизило темпы роста экономики и привело к сокращению объемов иностранных инвестиций.
Однако с тех пор Руанда продемонстрировала большой прогресс. С 1994 г. в стране наблюдается политическая стабильность, что привело к восстановлению экономики.
С 2007 по 2017 гг. средний показатель роста составил 7,5%.
Восстановление экономики Руанды сопровождалось существенным ростом стандартов жизни населения, а также социальным развитием.
Продолжительность жизни увеличилась с 49 лет в 2000 г. до 66,6 в 2017 г. Уровень бедности также снизился с 60,4% в 2000 г. до 38,2% в 2017 г. согласно данным Всемирного банка.
4. Бангладеш
Страна демонстрирует поистине впечатляющие показатели роста, при этом правительство активно борется с бедностью. Если в 1991 г. уровень бедности составлял 44,2%, то в 2017 г. он снизился до 14,8%.
В 2018 г. ВВП Бангладеш составил $287,63 млрд (70-е место в мире). Согласно прогнозам ВВП достигнет отметки $500 млрд к 2024 г.
Стабильная макроэкономическая среда, дефицит бюджета всего 5% ВВП, рост внутреннего спроса и ориентированность на экспорт – все эти факторы влияют на развитие экономики Бангладеш.
За последние 10 лет средний показатель роста экономики составлял 6,5%, а согласно прогнозам в период с 2018 по 2021 гг. рост экономики достигнет 7,5%. По прогнозам Азиатского банка развития, в 2019 и 2020 гг. рост экономики Бангладеш составит 8%.
5. Индия
Индия является третьей крупнейшей экономикой в мире по паритету покупательской способности и седьмой в мире по номинальному ВВП.
Это также единственная из экономик с ВВП свыше триллиона долларов, оказавшаяся в рейтинге самых быстрорастущих стран мира.
Как отмечают эксперты Всемирного банка, долгосрочный рост ВВП страны был стабильным и устойчивым.
Экономика Индии делает огромный прогресс начиная с 1990-х гг., когда в стране начали проводить политику либерализации.
17% ВВП Индии приходится на сельское хозяйство, рыбную и лесную промышленность. 29% приходится на промышленность, причем 16% из них – это промышленное производство, а 54% - сфера услуг.
Тем не менее Индия сталкивается с такими сложностями, как неравномерное развитие, высокий уровень безработицы, а также низкий уровень дохода на душу населения по сравнению с экономиками аналогичного размера.
Согласно прогнозам рост экономики Индии в период с 2018 по 2021 гг. составит 7,4%.
Этому будут способствовать экономические реформы, высокий уровень внутреннего потребления, а также ряд других факторов.
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