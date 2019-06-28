Робот и утенок стали индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-13"

Робот и утенок стали индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-13".

Игрушечный утенок Квак и фигурка героя из мультфильма о роботе Валл-И расскажут членам экипажа космического корабля "Союз МС-13" о наступлении невесомости, сообщили в пятницу командир экипажа Александр Скворцов и бортинженер Эндрю Морган, передает РИА Новости.

"Индикатор невесомости я стараюсь не менять. Это мой оставшийся с первого полета утенок. Мы его назвали еще с первым экипажем Квак. Но в каждом полете на нем новые украшения, апгрейд ему делаем", - сказал Скворцов на предполетной пресс-конференции, уточнив, что новизна будет заключаться в наклейке с эмблемой экипажа.

"В качестве индикатора невесомости я собираюсь взять небольшую игрушку героя мультфильма Валл-И", - добавил американец Морган.