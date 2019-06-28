У Майи Санду комиссарский, большевистский подход На словах - европейцы, на действиях - большевики.
Так член формирования "Наша партия" Дмитрий Чубашенко отозвался о действиях премьер-министра Майи Санду.
В ходе передачи на TVC21 Чубашенко критично отозвался о том, как Майя Санду ворвалась на заседание Высшего совета магистратуры и даже стала угрожать судьям.
"Я опешил, увидев, как премьер-министра Майя Санду пришла на заседание Высшего Совета Магистратуры, и начала давать указания членам ВСМ, что им делать: каких судей снимать, каких выгонять. Они же говорят, что они - европейцы, выступают за разделение власти, за независимость. Это прямое вмешательство исполнительной власти в судебную", - заявил Чубашенко.
Политик подчеркнул, что в европейских странах подобные действия привели бы к огромному скандалу. И даже если премьером движут благие намерения, это не позволяет грубо нарушать закон. "Это - комиссарский, большевистский подход. Она бы еще кожанку надела и с наганом пришла", - возмутился Чубашенко.
Напомним, на днях глава кабмина не только явилась на заседание ВСМ, но и села рядом с председателем совета, что является нарушением закона. Более того, в ходе заседания премьер недвусмысленно пригрозила судьям: "Если положение дел здесь не изменится в ближайшие недели, мы будем искать решения в парламенте и правительстве", - заявила тогда Санду.
Особое возмущение у премьера вызвало то, что ранее ВСМ сняло с должности за грубые нарушения ее соратников по блоку ACUM - судей Домнику Маноле и Георге Балана.
Примечательно, что шестая статья Конституции разделяет законодательную, исполнительную и судебную власть. Майя Санду является главой исполнительной власти и не вправе вмешиваться в другие.
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