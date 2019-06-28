Нэстасе требует у подчиненных дачу ложных показаний против бывшего руководства МВД и хочет предоставить России агентов Кишинева и Приднестровья

Сторонник «достоинства и правды» Андрей Нэстасе, ставший министром внутренних дел в правительстве Санду, создал специальную группу, задача которой оклеветать работников Управления специальных операций возглавляемого им министерства.

Источники в полиции говорят, что репрессии начались после того, как Нэстасе попытался обещаниями и шантажом заполучить у подчиненных показания о том, что якобы бывшее руководство Генерального инспектората полиции было замешано в незаконных действиях.

Более того, посаженный сын осуждённого олигарха Виктора Цопы лично беседовал в течение недели с каждым офицером Управления специальных операций и Службы внутренней защиты и антикоррупции (СВЗА) МВД.

Всю неделю Нэстасе лично и через главу СВЗА, через других работников этой структуры, вызывал «на ковёр» глав подразделений, затем рядовых инспекторов СВЗА.

Одним он грозил увольнением, других пытался подкупить, обещая повышения в должностях и другие преимущества. Единственным же требованием у него было, чтобы полицейские сделали публичные заявления, в которых бы очернили бывшее руководство Министерства внутренних дел, ГИП и УСО.

Однако попытки Нэстасе и его подхалимов оказались безуспешны. Офицеры были единогласны в заявлениях - все действия бывшего руководства были абсолютно законны.

В результате посаженный сын Виктора Цопы снова впал в истерику. Он пригрозил полицейским, что его верные слуги будут проверять каждый шаг, каждую запятую в документах и не остановятся, пока не выдворят всех. Более того, самопровозглашенный прокурор и судья пригрозил полицейским и уголовными делами.

Бывший прокурор советского периода, который теперь возглавляет МВД, создал группу 12 лояльных ему человек, не пользующихся уважением у большинства полицейских. Прихвостни Нэстасе начали с этой недели оказывать давление на офицеров, отказавшихся от дачи ложных показаний.

Обращаем внимание, что у министра Нэстасе могут быть и другие интересы к деятельности Управления специальных операций. УСО - единственное подразделение МВД с прерогативами относительно конституционного режима государства. У него есть и специальное подразделение, отвечающее исключительно за приднестровский регион.

Это и единственное управление МВД, у которого есть офицеры под прикрытием, внедрённые в сепаратистские структуры Приднестровья. Вывод напрашивается сам: человек Цопы - Нэстасе, который в последнее время открыто играет за русских, пытается раскрыть всех офицеров и активных информаторов, которые работают под прикрытием в Приднестровье. А затем он намерен на подносе сдать их России.

Инициатива нового главы МВД - это продолжение ряда незаконных действий, совершенных им с момента назначения в этой должности. Назначив своего кума главой ГИП, Нэстасе стал покушаться на Закон о специальной расследовательной деятельности.А ведь закон чётко оговаривает без права на интерпретацию, что специальная деятельность по расследованиям может быть подвергнута проверке лишь Парламентской комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. И никак не группой лояльных людей в МВД.

Более того, согласно Постановлению правительства номер 693 от 30.08.2017, «министр координирует, наблюдает и контролирует деятельность публичной власти в сфере деятельности, доверенной Министерству для осуществления задач, за счёт издания личных указаний в рамках его компетенций, но никак не контроль специальность деятельности по расследованиям, которая подпадает под специальный закон».

А если главная норма и специальная - различны, и содержатся в нормативных актах того же уровня, применяется специальный закон. В данном случае, ссылка идёт на статью 1 Закона номер 59 от 29.03.2012 о специальной деятельности расследований, в котором чётко сказано, что специальная деятельность по расследованиям является процедурой секретного характера, а согласно статье 6 этого же закона, специальная деятельность расследований осуществляется офицерами расследований специализированных подразделений МВД.



Далее, статья 17 этого же закона предусматривает, что никто не имеет право вмешиваться в законную деятельность офицеров расследований, за исключением людей, уполномоченных законом. Контроль исполнения Закона номер 59/2012 осуществляют прокуроры. Учитывая эти злоупотребления и беззакония, Генеральная прокуратура должна начать расследование.