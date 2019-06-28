К 2030 году роботы заменят людей на 20 миллионах рабочих мест

Уже к 2030 году роботы отберут у людей примерно 20 миллионов рабочих мест в сфере производства. Роботозамещение может усугубить социальное неравенство, но вместе с тем обещает увеличить общий объём производства. К такому выводу пришли специалисты исследовательской консалтинговой фирмы Oxford Economics.

На сегодняшний день автоматизация уже приводит к тому, что человеческий труд становится ненужным. Инженеры конструируют самых разных помощников: роботов-фермеров, хирургов и даже авиапилотов. Многие из них призваны облегчить жизнь людей, но у любой медали, как известно, две стороны, передает Вести.

С 2000 года роботы уже "забрали" себе примерно 1,7 миллиона рабочих мест в производстве, в том числе 400 тысяч в Европе, 260 тысяч в США и 550 тысяч в Китае. Как считают в Oxford Economics, автоматизация производства больше всего затронет именно Поднебесную: к 2030 году там появится 14 миллионов новых промышленных роботов.

Глобальный анализ 29 стран с развитой экономикой показал, что каждый новый промышленный робот "отнимает" в среднем 1,6 производственных рабочих места. В регионах с низким уровнем дохода эта цифра увеличивается уже до 2,2 рабочих места, а в более богатых областях – до 1,3 рабочих места.

Эксперты предполагают, что роботозамещение не будет происходить равномерно во всём мире и внутри стран. В более уязвимой позиции окажутся регионы, где большее число людей имеет низкую квалификацию. В более выгодном положении будут области с большим числом высококвалифицированных сотрудников, считают учёные.

Прогнозируется, что больше всего от автоматизации пострадают рабочие, выполняющие повторяющиеся задачи (например, работники складов). В большей безопасности окажутся сотрудники, от которых требуется креативность и социальные навыки. Впрочем, как отмечают исследователи, эти преимущества дадут людям фору лишь на десятилетие вперёд. Дело в том, что роботы постепенно становятся всё более творчески подкованными: нейросети уже научились рисовать простейшие рисунки и даже писать песни.

Проникнет автоматизация и в такие сферы, как розничная торговля, медицинское обслуживание, гостиничный бизнес, транспорт, а также строительство и сельское хозяйство.

Между тем не все аналитики относятся к ситуации с роботозамещением пессимистично. Ранее специалисты рассказывали, почему не стоит бояться этой тенденции.

Сотрудники Oxford Economics считают, что нынешняя волна автоматизации процессов, которые раньше выполняли люди, скорее всего, приведёт к повышению производительности и экономическому росту. Эксперты прогнозируют, что роботозамещение создаст столько же новых рабочих мест, сколько и уничтожит.

Однако ситуация последних лет показывает, что многие работники всё равно находятся не в лучшем положении.

Уходя с производства, где они больше не нужны, люди обычно получают новую работу в области транспорта, строительства, технического обслуживания, офисной и административной работы. Но и эти позиции могут быть в скором времени автоматизированы. В итоге люди оказываются в невыгодном положении и, по сути, теряют квалификацию.

Наибольшую озабоченность специалистов вызывает тот факт, что автоматизация и роботы забирают места у низкоквалифицированных рабочих. Всё это усугубляет социальный и экономический стресс, усиливает экономическое неравенство слоёв населения и политическую поляризацию, пишут эксперты Oxford Economics.

Но, несмотря на всё выше сказанное, авторы работы считают, что политикам всё же не следует препятствовать переходу производств на новые технологии.

Вместо этого они должны сфокусироваться на преимуществах внедрения робототехники и на помощи тем, кто живёт в уязвимых регионах.

Как заключают авторы доклада, подготовка к социальным последствиям такой автоматизации и реагирование на возникающие проблемы на местах станут определяющей задачей следующего десятилетия.