Абхазия временно закрыла границу с Грузией

Абхазия временно ограничила пересечение государственной границы с Грузией из-за проходящих там протестов. Об этом сообщила служба государственной безопасности страны.

«В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность Республики Абхазия», — сказано в сообщении, передает 360.

Отмечается, что грузинские демонстрации проходят также в Зугдидском районе, который находится на приграничной территории с республикой.

Таким образом, служба госбезопасности разработала «комплекс мер реагирования», и закрытие границы стало одним из них.

«Ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии», — добавили в СГБ.

Уличные митинги начались в Грузии 20 июня. Причиной послужило выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который занял кресло спикера парламента на генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

После начавшихся протестов президент России Владимир Путин решил приостановить авиасообщение с республикой. Полеты прекратятся с 8 июля 2019 года.