Чай является самым популярным напитком в мире. Только в США импорт чая вырос более чем на 400% с 1990 г. Этот напиток пользуется популярностью уже тысячу лет. Считается, что употребление чая зародилось в Китае, причем чай считался лекарственным напитком. В XVII веке чай начали пить в Великобритании, где он завоевал огромную популярность, которая сохраняется до сих пор.
Рейтинг составлен на основе данных о производстве чай в период с 1993 по 2013 гг. Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. передает Вести.
10. Бангладеш (81 850 тонн)
Жаркий и влажный климат Бангладеш идеально подходит для выращивания чая.
В стране свыше 150 чайных плантаций, в основном в северном и восточном районах страны.
На этих плантациях работает свыше 300 тыс. человек.
За последние годы производство чая в стране постоянно растет.
9. Иран (100 580 тонн)
До конца XV века в Иране предпочитали кофе. Однако кофейные зерна было тяжело и дорого доставлять из других стран.
Гораздо проще было достать чай благодаря связям с Китаем и поставкам по Шелковому пути.
Чай стал очень популярен. Его семена добывали из Индии, иранцы стали самостоятельно выращивать его.
Сегодня в стране 32 тыс. га чайных плантаций, которые расположены на склонах холмов.
8. Мьянма (104 743 тонны)
Раньше чай из Мьянмы стал известен тем, что в нем обнаружили вредные красители.
Тем не менее благодаря новому поколению технологий выращивания чай из Мьянмы начинает набирать популярность.
7. Индонезия (139 362 тонны)
Индонезия начала производство чая в 1700-х гг., в страну привезли семена голландские колонизаторы.
Однако культура употребления чая не стала такой популярной, как в других колониях.
В 2017 г. Индонезия произвела 139 362 тонны чая, большая часть которого пошла на экспорт.
Индонезийские производители сосредоточены на производстве черного чая, хотя в стране также производится незначительная часть зеленого чая.
6. Турция (234 тыс. тонн)
В 2017 г. Турция произвела 234 тыс. тонны чая. Удивительно, но почти весь объем был произведен на территории небольшого региона.
Влажный климат, особенности ландшафта и близость к Черному морю делают этот регион идеальным для выращивания чая.
В стране очень развита культура потребления чая. Традиционно турецкий чай заваривают в самоварах.
5. Вьетнам (260 тыс. тонн)
Производство чай во Вьетнаме началось в 1880 г., когда французы разработали первую плантацию.
Производство быстро росло, и за 50 лет вьетнамцы начали экспортировать чай в страны Европы и Африки.
Вьетнамская война оказала негативное влияние на развитие чайного производства.
Тем не менее в 80-х гг. началось возрождение этой отрасли, и к 2017 г. Вьетнам стал производить 260 тыс. тонн чая в год.
4. Шри-Ланка (349 699 тонн)
В 1867 г. британец Джеймс Тейлор основал чайную плантацию на Шри-Ланке. Это была небольшая плантация, однако со временем она росла.
Производство чая в регионе набирало обороты, и на сегодняшний день чайные плантации занимают площадь более 188 175 га.
Производство чая стала одной из ведущих отраслей промышленности на острове. В нем заняты почти 1 млн рабочих.
3. Кения (439 857 тонн)
В отличие от других стран, производящих чай, Кения не имеет больших плантаций. Почти 90% чая производится на небольших плантациях.
Это очень высокая продуктивность, ведь Кения производит 439 857 тонн чая в год.
Чтобы достойно конкурировать за рынки сбыта чая, Кения сделала упор на инновациях, исследованиях и развитии индустрии.
Кения стала лидером по выращиванию новых сортов чая, а также сортов чая, которые могут легко выдержать сложные погодные условия.
2. Индия (1 325 050 тонн)
Индия – второй крупнейший производитель чая в мире, годовой объем производства которого достигает 1 325 050 тонн.
Коммерческое производство чая началось в Индии, после того как британские колонизаторы привезли чай из Китая.
В настоящий момент Индия производит чай в огромных количествах.
В самой стране более 1 млрд потребителей чая, при этом более 70% произведенного чая потребляется внутри страны, и меньшая доля идет на экспорт.
1. Китай (2 473 443 тонны)
Китай – крупнейший производитель чая в мире, который только в 2017 г. произвел 2 473 443 тонны чая.
Это составляет около 30-35% всего произведенного чая в мире.
Это неудивительно, так как в Китае сильны традиции употребления и выращивания чая.
Согласно легенде чай начали употреблять в Китае еще в 2737 г. до н. э.
Этот напиток считался целебным, а также его использовали в различных ритуалах.
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