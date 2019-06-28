НАСА объявило конкурс на имя для нового марсохода

НАСА собирается провести общенациональный конкурс, который даст всем учащимся школ США возможность придумать имя для марсохода миссии «Марс-2020».

Образовательные учреждения США будут сотрудничать с НАСА в конкурсе на лучшее имя для марсохода «Марс-2020», который будет открыт для всех школьников осенью 2019 года. Конкурс является частью программы НАСА по вовлечению общественности в подготовку миссий на Луну и Марс , передает Рамблер.

В настоящее время безымянный исследовательский марсоход весит более 1000 килограммов. Он будет изучать поверхность Марса, чтобы обнаружить какие-либо признаки микробной жизни, характеризовать климат и геологию планеты, собирать образцы для возвращения на Землю. Запуск космического корабля намечен на июль 2020 года, и ожидается, что марсоход приземлится на Марсе в феврале 2021 года.

Сосредоточив внимание на конкурсе «Марс-2020», НАСА стремится привлечь американских школьников к инженерной и научной работе, которая делает возможным исследование Марса. Конкурс также поддерживает национальные цели по стимулированию интереса к науке, технике, инженерии и математике.

Не только школьники могут принять участие в судьбе миссии. НАСА также ищет добровольцев, которые смогут разобрать тысячи заявок на участие в конкурсе и выбрать победителя.