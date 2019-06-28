Туризм сам по себе довольно популярен, и причин стать заядлым туристом довольно много и они разнообразны. Одни люди хотят увидеть красивые места, другие же надеются увидеть что-то столь невероятное, что это изменит их мировоззрение, а треть и просто что-то ищут.
Но иногда туриста может постигнуть сильнейшее разочарование, практически полностью отбивающие охоту путешествовать еще.
Чаще всего причиной этому бывают неоправданные ожидания. В век развития технологий о старинных памятках истории не забывают, их наоборот рекламируют и превращают в туристические места, из-за чего они практически полностью теряют свое очарование и атмосферу, передает Рамблер.
В частности это касается и мировых достопримечательностей, после посещения, которых туристы испытывают разочарование.
Открывает список Римская достопримечательность, называющаяся Испанской лестницей.
Многие едва посетив Рим, стараются оказаться в этом месте, однако в этом нет смысла. Первое разочарование придет от того, что увидеть эту самую лестницу пустой практически невозможно, в любое время суток ее осаждают туристы, что естественно не придает ей красоты. Кроме того сама лестница не представляет что-то особенное, к тому же вокруг нее высятся другие здания что несколько портит общий вид и никак не выделяет саму лестницу.
При посещении Парижа любой человек считающий себя заядлым туристом обязан навестить Эйфелеву башню, именно так думают многие и направляются к собственно башне, после чего и испытывают вкус разочарования, так как сама башня не представляет из себя, что-либо любопытное, особенно в дневное время.
Ночью, когда башню освещают, она может притягивать взгляд и навевать романтическую атмосферу, но кроме этого и красивого панорамного вида открывающегося с вершины, сооружение ничем не привлекает. Сами же парижане придерживаются подобного мнения.
Так же разочаровывает туристов и английский Стоунхендж.
Коренное население до сих пор не может понять, чем же привлекает туристов сие каменное сооружение, которое не только не обладает какой-либо «мистической аурой», но и было реконструировано, то есть фактически собрано заново. К тому же осмотр этих камней разрешен только с расстояния, а приближаться разрешают только в определеннее дни.
В этот список попадает и Брюссель знаменитый своей писающей статуей. Но чтобы до нее добраться и сделать снимок нужно очень долго ждать в длинной очереди и, а после подбирать ракурс снимка так, чтобы на него не попадали толпы туристов.
Многие туристы ожидают увидеть памятник, а получат статуэтку высотой сантиметров 40. Разрыв шаблонов обеспечен.
Не обошло разочарование и Египетские пирамиды.
Отправляясь к ним, турист рассчитывает увидеть тишину и пустоту, посреди который величественно возвышаются сами пирамиды, однако встретит его толпы суетливых людей и полный хаос. И хотя пирамиды действительно поражают, огромные толпы людей не позволяют насладить их красотой в полной мере.
И конечно же знаменитая Пизанская башня, возле которой всегда «пасутся» толпы туристов, желающих сделать классический снимок с достопримечательностью. Кроме же наклона башни в ней нет ничего особенного, а ее внутреннее убранство и вовсе навевает тоску.
Именно поэтому большинство современных опытных туристов советуют выбирать другие места для посещения. Это избавит от разочарования и огромных толп туристов.
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