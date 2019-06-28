Турецкие врачи разработали и испробовали метод, который позволяет осуществлять трансплантацию печени используя лишь ее небольшую часть, а также снизить операционные риски. Об этом в четверг 27 июня пишет информационное издание Daily Sabah.
Доктор Дениз Балджы из Медицинской школы Университета Анкары объяснил, что новый метод разделен на 2 фазы. Сначала удаляют часть печени реципиента, а затем небольшую часть органа от донора помещают в "опорожненную" печень больного, передает Рамблер.
"Как только пересаженная печень естественным образом вырастает в теле реципиента, через три-четыре недели мы удаляем больные части органа", — сказал он.
По словам врачей, новый метод имеет преимущества как для донора, так и для реципиента, так как донор дает только одну треть своей печени, в отличие от традиционных методов, для которых требуется две трети органа.
Новый метод делает операцию в пять раз безопаснее для донора, добавил он.
Первая операция по трансплантации печени новым методом прошла успешно, донор и реципиент чувтсвуют себя хорошо.
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