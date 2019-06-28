Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником

Экс-министр экономики Александр Муравский выразил своё возмущение тем фактом, что появились заявления с требованием запретить Демократическую партию Молдовы. Экс-премьер заявил, что в таком случае сам станет её сторонником. Заявление было сделано в программе Главное на TVC21.

«Демпартия имеет свои проблемы и я с ДПМ с 2010-го года не имею никаких контактов. Но у меня сейчас такое ощущение, что если дальше будет продолжаться такой прессинг на Демпартию, я может на старости лет вернусь и вступлю и стану её сторонником, в которой тысячи людей задействованы, которые честно делали своё дело. Да, надо освободиться от ряда одиозных фигур, надо провести в какой-то степени ребрейдинг, перестановку людей», - сказал Муравский, передает allmoldova. Экс-министр экономики сравнил сложившуюся в стране обстановку с началом гражданской войны, подчеркнув опасность заявлений и действий ряда обозревателей и работников госструктур, создающих образ врага и разделяющих людей на сотрудничавших и не сотрудничавших с ДПМ. «Я может быть более миролюбивый человек, я понимаю – я могу бороться, и даже могу очень резко бороться, но… Мы страна с тремя миллионами населения и на сегодняшний день мы с вами всё больше втягиваемся в ситуацию, где-то близкую к гражданской войне. Не стреляют, но создается атмосфера враждебности. Самое мерзкое вообще что существует – это гражданская война, она не сравнима ни с какой другой. Мы уже видим сегодня уже начинается процесс писем, жалоб на того, который был с другой властью. Начинается этап, когда людей замеченных в демпартии считают неблагонадежными», подчеркнул Муравский.

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