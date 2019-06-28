26-летняя женщина, которая полтора года назад в результате несчастного случая вошла в кому, спасла жизнь трем людям.
Ее мама решила отдать органы своей дочери, осознав что спасти ее уже невозможно. У умирающей девушки врачи изъяли печень и две почки. Получатели донорских органов, мужчина и две женщины, успешно перенесли операции, а в последствие все органы прижились.
Трагедия произошла весной 2018 года, когда 26-летняя девушка, которая вместе с матерью жила в Италии, приехала в Молдову для оформления документов.
"Она решила отпраздновать с друзьями. Случилось несчастье. Она споткнулась, упала с лестницы головой вниз и получила серьезную черепно-мозговую травму", - поделилась мать донора Роза Нилова.
В течение пяти дней молодая женщина находилась между жизнью и смертью и, поскольку, врачи больше не давали ей шансов, ее мама Роза Нилова решила отключить ее от аппаратов.
Екатерина дала надежду Андрею Цэрушу, который в то время, в течение уже трех месяцев, боролся со смертью. Врачи поставили ему серьезный диагноз - почечная недостаточность, которая поставила его в зависимость от диализа.
В течение всего этого времени рядом с ним были его родные и любимая девушка Вера, которая в те тяжелые для него минуты стала его невестой.
"Ему было очень плохо. Он практически не спал и не ел, он мог только сидеть", - рассказала невеста Андрея Цэруша.
Почка, которую он получил от Екатерины, стала спасательным кругом для Андрея. Хирургическая операция прошла без осложнений, а со временем донорский орган прижился.
Почти спустя полтора года после операции молодой человек решил позвонить матери своей спасительницы, чтобы поблагодарить ее.
"Должен был быть день рождения девушки. Ей должно было исполниться 28 лет. И госпожа Роза сказала нам, что я чувствовала, что сегодня должно было что-то произойти", - сообщил Андрей Цэруш.
Победив смерть, Вера и Андрей мечтают только об одном, о дочери, которую они назовут Екатериной, в память о той, кто, по их словам, стала их ангелом хранителем.
Вторая почка и печень Екатерины Ниловой спасли жизнь двух женщин. По словам, врачей, органы были абсолютно совместимы, а в настоящее время жизнь обеих женщин вне опасности. По словам представителей Агентства по трансплантации, в последние годы все больше молдаван соглашаются стать донорами органов умирающих родственников.
"За последние годы, мы наблюдаем позитивную динамику, люди больше знают, разумеется, когда к человеку приходит осознание, что действительно может кому-нибудь помочь, он становится более восприимчивым", - заявил директор Агенства по трансплантации Игорь Кодряну.
В течение прошлого года в Республике Молдова произвели 24 операции по трансплантации органов, 11 пересадок печени и 13 - почек. В настоящее время, в списке ожидания на пересадку почек и печени фигурируют почти 150 человек.
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