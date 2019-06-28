КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.

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