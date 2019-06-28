Урожай персиков в этом году будет меньше, чем в 2018-ом

На юге нашей страны поспевают персики. Фермеры уже начали собирать урожай, который, по оценкам минсельхоза, в этом году будет меньше, чем в 2018-ом. Объясняют это неблагоприятными погодными условиями.

У супругов Иона и Людмилы Брагиш персиковый сад занимает около гектара. В прошлом году они собрали более десяти тонн плодов. В этом году урожай будет почти в два раза меньше. Супруги Брагиш из села Тудора района Штефан Водэ персики выращивают уже 14 лет. Если раньше они возили фрукты в Кишинев, в этом году решили продавать их с обочины. "Надеемся на тех, кто едет на море, или едет куда-то в гости, и проезжают по нашей трассе в сторону Паланки, Одессы, Белгорода и Сергеевки", - отметила аграрий Людмила Брагиш. В саду растут персики семи сортов, и созревают по очереди. "Первые - другого сорта, мы собрали на еще на прошлой неделе, теперь созрел сорт "Киевский", через неделю будет новый. Мы собираем самые крупные плоды, мелкие оставляем дозревать", - добавила Брагиш. Супруги продают персики по десять леев за килограмм, а в столичных магазинах их цена достигает 40-ка. Персиковые сады в нашей стране занимают около семи с половиной тысяч гектаров.

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