Специалист рекомендовал отправляющимся в лес людям соблюдать определенные меры предосторожности: надевать многослойную одежду, и по возвращении домой тщательно себя осматривать.
Врач-инфекционист Александр Усков рассказал о мифах, связанных с клещами. В частности, специалист развеял миф о том, что подсолнечное масло поможет быстро и без последствий извлечь присосавшегося паукообразного, передает Рамблер.
«Те методы, которые пропагандируют, нужного эффекта не дают: применение агрессивных жидкостей, масла. Клещ погибнет, но не покинет место присасывания, его все равно придется удалять механическим путем.
Наиболее простой, эффективный и доступный метод — это удаление с помощью нитки. Нить завязывается между хоботком и его головогрудью, потягивая за кончик нитки клещ аккуратно удаляется», — сообщил медик.
Самостоятельно извлекать клеща таким способом врач рекомендует только в том случае, если в данный момент медпомощь недоступна, например когда люди оказались в походе.
«В любом случае необходимо обратиться к специалисту, который занимается клещевыми инфекциями. Клеща следует сдать на анализы в сертифицированную лабораторию.
Своевременное обращение к врачу-инфекционисту поможет не пропустить нужные симптомы, если паукообразное окажется переносчиком опасного заболевания», — дал совет специалист.
Во время прогулок по лесу Александр Усков рекомендовал соблюдать определенные меры предосторожности: надевать многослойную одежду, и по возвращении домой тщательно себя осматривать.
«С деревьев клещи не падают. Это очередной миф. Они поднимаются не выше метра на кустарник или высокую траву, сидят и ждут свою жертву, к которой цепляются», — подытожил врач.
Комментарии
- НАСА объявило конкурс на имя для нового марсохода
- Робот и утенок стали индикаторами невесомости экипажа корабля "Союз МС-13"
- Супертараканы развивают устойчивость к химикатам, с которыми не были "знакомы"
- Названа возможная причина необъяснимых болей во всем теле
- NASA отправит аппарат для поиска жизни на Титане
- Палеонтологический джекпот: учёные заглянули внутрь клеток возрастом миллиард лет
- Ученые зафиксировали в космосе аномальный свет
- Ученые превратили белки в музыку и "написали" новые молекулы
- Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет
- Ученые прогнозируют смертельную жару по всему миру
- Google Maps будет показывать загруженность и время задержки автобусов и поездов
- В Генуе за несколько секунд снесли убивший десятки людей мост
- Врач-инфекционист развеял некоторые мифы о клещах
- Урожай персиков в этом году будет меньше, чем в 2018-ом
- На Центральном рынке снова сменился директор
- Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
- Самые необычные способы использования водки
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- Румынские пограничники задержали гражданина Молдовы за попытку пересечь границу без водительских прав
- Парламент объявил конкурс на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возрастет вероятность отравления. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Активный, творческий день. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Активный, творческий день. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei