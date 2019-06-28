В Генуе за несколько секунд снесли убивший десятки людей мост

Часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года около полудня.

В итальянском городе Генуя в пятницу, 28 июня, снесли остатки моста, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека.

Для того чтобы снести старую конструкцию, специалисты использовали более полутонны взрывчатки. Эксперты разместили взрывчатку как на еще остававшихся опорах моста, так и на дорожном полотне. Кроме того, вокруг моста разместили баки с водой, были также включены системы поливания для борьбы с пылью. За несколько минут до демонтажа прозвучала сирена, а сам снос занял всего восемь секунд, передает УНИАН.

Отмечается, что перед операцией из прилегающих к мосту районов эвакуировали тысячи людей. Вернуться в дома и офисы они смогут позднее в течение дня, когда район признают безопасным. Также были перекрыты дороги в радиусе 300 метров.

Мост Моранди длиной 1,2 километра был построен в 1967 году. В 1990-х на нем проводились серьезные ремонтные работы, а в 2016-м прошла реконструкция.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года около полудня. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера.

Лишь 19 августа 2018 года спасатели завершили поиск погибших под завалами конструкций моста. Официальное количество погибших достигло 43