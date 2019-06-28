В Одессе пенсионер вырезал семью соседей

Трагедия произошла в одной из коммунальных квартир на территории Приморского района Одессы.

78-летний одессит, вооружившись ножом, по очереди лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летняя дочь и зять, передает УНИАН.

Расправившись с обеими женщинами, злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь, сообщает полиция Одесской области.

Очевидцами указанного происшествия стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Уже сразу по «горячим следам» правонарушитель был задержан. Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, более года.

Именно таким образом он решил отомстить соседям, которых длительное время подозревал в краже немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.