Последние 5 лет в ООН назвали самыми теплыми в истории. Прогноз на будущее неутешителен

Этот год может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Такого мнения придерживается Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН. Эксперты отметили, что теплые периоды будут случаться все чаще.

Специалисты организации считают, что в последние пять лет температура на Земле была очень высокой. Об этом сообщило Reuters. Климатологи прогнозируют, что «тепловые волны» в этом году «станут только интенсивнее».

Термин глобальное потепление впервые употребил ученый Уоллес Смит в статье журнала Science в 1975 году. Он предупредил о возможных последствиях влияния людей на климат, передает 360.

Четыре года назад мировые лидеры заключили Парижское соглашение о климате. Главы государств, среди которых были Владимир Путин, Барак Обама, Ангела Меркель, Си Цзиньпин, говорили о том, что нельзя допустить глобального потепления. Парижское соглашение поддержали около 190 стран мира. Однако оно начнет действовать только в 2021 году.

В документе говорится о том, что повышение средней температуры на планете нужно удерживать в пределах двух градусов по Цельсию по отношению к показателям доиндустриальной эпохи (1850–1900 годы).

Согласно соглашению, государства и компании должны сократить выброс парниковых газов. Также развивающимся странам планируют ежегодно выделять в год 100 миллиардов долларов для улучшения экологической ситуации. В 2025-м предполагается повышение этой суммы.