В последнее время в интернете все больше популяризируют здоровый образ жизни и правильное питание, называя фастфуд, газировку, сладости и прочие «вкусняшки» едва ли не смертельной отравой. Но так ли это на самом деле?
Кукурузные чипсы
Кукурузные чипсы или начос считаются не такими вредными, как картофельные, и на это есть свои причины. Дело в том, что в этом продукте содержится много полезных веществ, например, витамины группы А и Е, железо, кальций. Однако данная закуска очень калорийная, поэтому налегать на нее не стоит.
И внимательно читайте состав на этикетке. Выбирайте начос с минимальным количеством добавок, трансжиров и усилителей вкуса, передает Рамблер.
Мороженое
Летом особенно хочется чего-нибудь холодного и освежающего. И выбор большинства людей падает, конечно же, на мороженое. Но есть и те, кто запрещает себе есть эту сладость. Оказывается, очень зря.
В мороженом содержатся витамины группы B, C, белок, кальций и другие питательные вещества, полезные для организма. Если вы едите его умеренно, считая при этом калории, можете не волноваться о вреде для здоровья. Естественно, нужно выбирать мороженое с минимальным количеством добавок, а еще лучше — приготовить его самостоятельно.
Попкорн
Попкорн — это не просто неотъемлемый атрибут каждого просмотра фильма, но еще и весьма полезная закуска. В нем содержится большое количество клетчатки, множество витаминов и микроэлементов, химическое соединение полифенол, обладающее свойствами антиоксиданта.
Основной вред от попкорна состоит не в самих воздушных зернах, а приправах, красителях и усилителях вкуса, которые в него добавляют. Поэтому, если вы хотите получить максимум пользы и похрустеть аппетитным лакомством во время просмотра фильма, покупайте высушенные кукурузные зерна и готовьте попкорн сами.
Лапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления считается едва ли не самым вредным продуктом, который приверженцы здорового образа жизни всегда обходят стороной. Но действительно ли вся лапша настолько опасна?
Оказывается, чтобы минимизировать вред от употребления этих макаронных изделий, достаточно не засыпать их большим количеством приправы. Именно в ней содержится глутамат натрия и другие пищевые добавки, которые могут быть опасными для организма.
Горький шоколад
Уже ни для кого не секрет, что горький шоколад — одна из лучших альтернатив шоколадным батончикам, конфетам и печенью во время диеты. Во-первых, этот продукт содержит не так уж и много сахара, особенно, если сравнивать с белым или молочным шоколадом. Во-вторых, в нем присутствует большое количество клетчатки и белка. В-третьих, горький шоколад имеет довольно насыщенный вкус, поэтому съесть всю пачку этого лакомства будет очень трудно.
Мармелад
У мармелада достаточно простой состав, нет лишних ингредиентов и добавок. Обязательно присутствует один из желирующих компонентов — пектин, желатин или агар-агар. Все они полезны для организма, так как содержат много кальция, натрия, железа, фосфора, магния и калия.
Однако, несмотря на то, что мармелад считается диетическим десертом, как и любую другую сладость, употреблять его в слишком больших количествах не стоит.
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