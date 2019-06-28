Женщине сделали новый язык из тканей бедра

Жительнице Антальи, больной раком, сделали новый язык из тканей бедра, сообщает издание Takvim 27 июня 2019 года.

45-летняя жительница Антальи Сехер Арслан (Seher Arslan) с 2005 года борется с тяжелой болезнью, ей диагностировали рак языка. Местные врачи провели сложнейшую операцию, удалив часть пораженного органа и пришив имплант.

Сехер Арслан всю жизнь прожила в Анталье, в 2002 году вышла замуж и родила ребенка. Когда она узнала о своей болезни в 2005 году, ее бросил муж. Женщина с 2-летним ребенком осталось одна, но продолжала бороться за свою жизнь, передает Рамблер.

За все эти годы Сехер прошла несколько курсов химиотерапии и некоторое время назад врачи Университета Акдениз провели филигранную операцию по восстановлению важного органа. Профессор Омер Озкан (Ömer Özkan) изготовил новый имплант из лоскута тканей, взятых из бедра пациентки.

В настоящее время женщина идет на поправку, ей помогает ее 15-летняя дочь, вынужденная ранее бросить школу из-за болезни матери. Девушка мечтает, что когда ее мама полностью выздоровеет, она пойдет учиться на врача.

«Я хочу быть хорошим врачом, чтобы помогать людям, больным этой страшной болезнью. Я буду работать и заработаю своей маме на квартиру, о которой она мечтала всю свою жизнь»,

— говорит девушка.