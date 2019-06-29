БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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