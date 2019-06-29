Старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, свидетельствуют доказательства, полученные в ходе расследования программы Би-би-си Newsnight.
Еще в феврале британские газеты сообщали, что одновременно с "Александром Петровым" и "Русланом Бошировым" в Лондон прибыл некий "Сергей Федотов", также участвовавший в операции. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider тогда опубликовали материал, в котором сообщалось, что на самом деле "Федотова" могут звать Денис Сергеев, сообщает BBC.
Би-би-си удалось установить, что Сергеев носит звание генерал-майора и служит в ГРУ. Независимые источники подтвердили корреспонденту Би-би-си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.
О чем говорят биллинги мобильного?
По данным источников, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" утром в пятницу, 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день отравляющее вещество "Новичок" нанесли на ручку входной двери Сергея Скрипаля.
В Лондоне Сергеев поселился возле вокзала Паддингтон, тогда как "Петров" и "Боширов" сняли номер в гостинице в районе Боу на востоке Лондона.
Детали визита Сергеева в Лондон удалось установить после того, как международная группа расследователей Bellingcat получила данные биллинга его мобильного телефона и поделилась ими с Би-би-си.
Во время своего визита Денис Сергеев старался не пользоваться Wi-Fi-точками, используя соединения 3G и 4G. Он выходил в интернет сотни раз. Сообщениями он обменивался в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram.
Хотя большую часть своей поездки Сергеев провел в районе Паддингтон, утром 3 марта он отправился в центр города, доехав до набережной Темзы. Сопоставление этих данных с данными полиции о местонахождении других подозреваемых по делу показывает, что в тот день именно в этом месте у Сергеева было 30-40 минут свободного времени, во время которых он мог встретиться с "Петровым" и "Бошировым", которые вскоре после этого сели на поезд до Солсбери. Состав отошел от находящейся рядом станции Ватерлоо.
Сергеев звонил только на один телефонный номер, который, по мнению источников, мог принадлежать его связному в ГРУ. На первый взгляд, номер связного был зарегистрирован на обычную предоплаченную сим-карту. Но при этом телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI, уникального номера для идентификации мобильных телефонов. Кроме того, вопреки российскому законодательству, этот номер в течение нескольких лет не имел владельца.
В Лондоне Сергеев ответил на десять звонков с этого номера, сам набрал номер лишь однажды - перед своим отъездом с вокзала Паддингтон 4 марта.
Данные, предоставленные Bellingcat, показывают, что Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов" бывал в Британии и раньше - в 2016 и 2017 годах. Причем в 2017 году Сергеев находился в стране в то же время, что и полковник Александр Мишкин. Следователи считают, что именно в тот приезд Мишкина и сформировался план по отравлению Скрипаля.
И хотя существуют данные, свидительствующие о длительном наблюдении за Скрипалем, а также о том, что операция в Солсбери была запланирована заранее, из биллингов Сергеева видно, что билеты в Лондон он покупал в последний момент. Руководитель расследования Bellingcat Христо Грозев сказал Би-би-си, что 1 марта Сергеев "лихорадочно звонил турагентам", чтобы забронировать рейс.
Би-би-си обратилась за комментарием к жене Сергеева, но она не ответила на вопросы.
Что еще известно о Денисе Сергееве?
Денис Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана, ранее сообщала группа Bellingcat. Би-би-си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.
Возможно, военную карьеру Сергеев выбрал еще в юности: человек с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения был указан на сайте Екатеринбургского суворовского училища как выпускник 1990 года.
В начале 2000-х годов Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны, утверждает Bellingcat. Это учебное заведение известно как "консерватория" - кузница кадров для военной разведки.
По данным Би-би-си, в Москве человек с таким именем действительно был зарегистрирован в доме №50/1 по улице Народного ополчения, где и базируется академия. Там же была зарегистрирована и его жена Татьяна.
В феврале Татьяна Сергеева по телефону подтвердила Би-би-си, что ее мужа зовут Денис Вячеславович Сергеев и что он родился в 1973 году в Казахстане. Это совпадает с данными Bellingcat. Однако информацию о его службе в ГРУ она назвала "сказкой", отказавшись при этом отвечать на вопрос, чем именно занимается ее муж.
Bellingcat и The Insider утверждают, что "преображение" Сергеева в "Федотова" могло произойти в 2010 году. Заграничный паспорт "Сергей Федотов" получил в том же УФМС, что и "Петров" с "Бошировым". Номера паспортов всех троих отличались только последними цифрами, указывала ранее "Фонтанка".
Официально подозреваемыми по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль по-прежнему пока являются двое - "Петров" и "Боширов", реальные имена которых, по данным Belligcat, соответственно, - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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