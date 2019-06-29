С 1 июля в Молдове подорожает ОСАГО и "Зеленая карта"

С 1 июля стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности увеличится на 8% и составит 704 лея. Об этом сообщили в Национальной комиссии по финансовому рынку.

Кроме того, с 1 июля подорожает на 3% и "Зеленая карта" для второй и третьей зоны.

Так, годовой полис для Украины, Беларуси и России составить чуть больше 230 евро. За страховку в Румынию и других европейских стран-участников "Зеленой карты" придется выложить 513 евро.

В то же время, стоимость полиса для первой зоны - Украины и Беларуси, снизится на девять процентов и составит 30 евро в год.