В отношениях Молдовы и Украины может наступить похолодание - мнение эксперта

В отношениях Молдовы и Украины может наступить период похолодания. Такого мнения придерживается эксперт портала Regional Trends Analytics Дорин Мокану.

Аналитик отмечает, что "отношения стран определенно переживут корректировку, как минимум потому, что в политическую систему Молдовы едва ли не насильно, под прямым нажимом США, ЕС и России инкорпорировали мощный пророссийский фактор в лице Партии социалистов и президента Игоря Додона, которые в сегодняшних реалиях самым активным образом участвуют в перераспределении властных ресурсов, последовательно укрепляя свои политические позиции", передает Инфотаг.

"Есть все основания предполагать, что в Киеве с особой настороженностью восприняли решение правящей коалиции отдать под контроль Игоря Додона ключевые органы безопасности, в особенности СИБ, который обеспечивал основную массу мероприятий по нейтрализации российского фактора в регионе и фильтрации российских граждан на государственной границе", - считает эксперт.

По его словам, "первая весточка "зимы" в отношениях двух стран "прилетела" с полей Парламентской ассамблеи Совета Европы".

"В Киеве наверняка сочли весьма недружественным шагом голосование Молдовы в ПАСЕ "за" возвращение полномочий делегации России, которых последняя была лишена пять лет назад в связи с известными событиями в Крыму и Украине. По всей видимости, в отношении Украины нынешние молдавские власти могут преподнести еще целый ряд сюрпризов, однако уже на текущем этапе у Киева есть веский повод пересмотреть свои позиции с Кишиневом", - отметил Мокану.

Он не исключает, что "Украина постарается перегруппироваться на молдавском направлении с болезненными для Кишинева последствиями"

"Первое, чего приходится ждать - ужесточение пограничного режима на молдо-украинской границе. При этом сильно возрастает риск разморозки Киевом планов по строительству шести каскадных ГЭС на Днестре, а также консервация проекта по совместному таможенно-пограничному контролю. Вероятнее всего, в ближайшее время Киев не получит стопроцентных гарантий того, что на территорию Украины не попадут молдавские силовики, афиллированные с российскими спецслужбами. Тем более, что в контексте очевидного влияния Москвы на президента Додона, в ведение которого перешел СИБ, такой сценарий совсем не кажется фантастическим", - считает эксперт.