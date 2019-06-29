В отношениях Молдовы и Украины может наступить период похолодания. Такого мнения придерживается эксперт портала Regional Trends Analytics Дорин Мокану.
Аналитик отмечает, что "отношения стран определенно переживут корректировку, как минимум потому, что в политическую систему Молдовы едва ли не насильно, под прямым нажимом США, ЕС и России инкорпорировали мощный пророссийский фактор в лице Партии социалистов и президента Игоря Додона, которые в сегодняшних реалиях самым активным образом участвуют в перераспределении властных ресурсов, последовательно укрепляя свои политические позиции", передает Инфотаг.
"Есть все основания предполагать, что в Киеве с особой настороженностью восприняли решение правящей коалиции отдать под контроль Игоря Додона ключевые органы безопасности, в особенности СИБ, который обеспечивал основную массу мероприятий по нейтрализации российского фактора в регионе и фильтрации российских граждан на государственной границе", - считает эксперт.
По его словам, "первая весточка "зимы" в отношениях двух стран "прилетела" с полей Парламентской ассамблеи Совета Европы".
"В Киеве наверняка сочли весьма недружественным шагом голосование Молдовы в ПАСЕ "за" возвращение полномочий делегации России, которых последняя была лишена пять лет назад в связи с известными событиями в Крыму и Украине. По всей видимости, в отношении Украины нынешние молдавские власти могут преподнести еще целый ряд сюрпризов, однако уже на текущем этапе у Киева есть веский повод пересмотреть свои позиции с Кишиневом", - отметил Мокану.
Он не исключает, что "Украина постарается перегруппироваться на молдавском направлении с болезненными для Кишинева последствиями"
"Первое, чего приходится ждать - ужесточение пограничного режима на молдо-украинской границе. При этом сильно возрастает риск разморозки Киевом планов по строительству шести каскадных ГЭС на Днестре, а также консервация проекта по совместному таможенно-пограничному контролю. Вероятнее всего, в ближайшее время Киев не получит стопроцентных гарантий того, что на территорию Украины не попадут молдавские силовики, афиллированные с российскими спецслужбами. Тем более, что в контексте очевидного влияния Москвы на президента Додона, в ведение которого перешел СИБ, такой сценарий совсем не кажется фантастическим", - считает эксперт.
Комментарии
- С 1 июля в столичных троллейбусах появятся билеты нового образца
- Член ЦИКа Юрий Чокан ушел в отставку
- С 1 июля в Молдове подорожает ОСАГО и "Зеленая карта"
- Глава столичной полиции Корнелиу Гроза подал в отставку
- Урожай персиков в этом году будет меньше, чем в 2018
- На Центральном рынке снова сменился директор
- Мать пожертвовала органы дочери, осознав что ее не спасти
- Отцы новорожденных детей теперь смогут в течение года запросить пособие по отцовству
- Жители Глодянского района страдают от набегов шакалов
- В Атаках начали снос аварийного жилья
- Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
- Ученые: Плесень выжила в условиях открытого космоса
- Во Вранче произошло новое землетрясение магнитудой 3,4
- В США самолет упал на жилой дом: есть жертвы
- "Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста": Трамп встретился в Путиным
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- Все решили без Украины: СМИ узнали о сделке между Россией и Западом
- Нэстасе требует у подчиненных дачу ложных показаний против бывшего руководства МВД и хочет предоставить России агентов Кишинева и Приднестровья
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- В Одессе пенсионер вырезал семью соседей
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei