Член ЦИКа Юрий Чокан ушел в отставку

Юрий Чокан покидает пост члена Центральной избирательной комиссии. Соответствующее заявление было подано в парламент 27-ого июня, сказал чиновник. Кроме того, он подал в отставку с должности директора Центра внедрения реформ, находящегося в ведении правительства.

Юрий Чокан стал членом ЦИК в 2003-ом году, в 2005-ом его назначили секретарем ведомства, а в 2011-ом - председателем. Этот пост он занимал до 2016-го года. Чокан является доктором политических наук и преподает в Академии публичного управления при президенте Молдовы.

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