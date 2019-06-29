"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста": Трамп встретился в Путиным

"Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста". Так пошутил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Главы США и России встретились в японской Осаке, где проходит саммит большой двадцатки.

Путин в ответ на реплику Трампа улыбнулся. Пресс-конференция прошла перед личной беседой лидеров двух государств. Они рассказали журналистам о темах предстоявшего разговора.

"Нам нужно многое обсудить, в том числе вопросы торговли, разоружения и протекционизма. У нас есть очень много тем для разговора".

Встреча прошла за закрытыми дверями и продлилась почти полтора часа. Сегодня же лидер Кремля встретился и с главой британского кабмина Терезой Мэй. Она заявила Путину, что нормализация отношений между двумя странами "невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и ее союзникам". Саммит G20 завершится в субботу. В числе основных его тем - разоружение, климатические изменения и торговля.