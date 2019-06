В результате авиакатастрофы погибли два человека, один пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает Корреспондент.



Авария произошла в ночь на пятницу вблизи города Хоуп-Миллз. Среди погибших пилот самолета и один из жителей дома.



Причины аварии выясняются.

Breaking: plane into the house...two people died and another was injured, Hope Mills #NorthCarolina #USA pic.twitter.com/C0nOkVMSqg