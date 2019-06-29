Споры плесневых грибов пенициллы и аспергиллы, которые успешно колонизировали МКС, выживают в условиях открытого космоса.
Они выдерживают облучение тяжелыми ионами и рентгеновским излучением, уровень которых в десятки раз выше, чем смертельная доза для человека, передает УНИАН.
Об этом исследователи сообщили на конференции 2019 Astrobiology Science Conference, которая проходила в Сиэтле 24-28 июня передает N+1.
Микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, находили в воздухе, воде и на внутренних поверхностях космических станций с начала их работы. В частности, на станции "Мир" самыми многочисленными грибами были организмы из рода пеницилл (Penicillium) и кандида (Candida). На МКС чаще всего встречались те же пенициллы Rhodotorula mucilaginosa и аспергиллы (род Aspergillus). Некоторые пенициллы и аспергиллы вызывают коррозию алюминиевых сплавов на земле, но как они действуют в космосе, пока не ясно. Также некоторые найденные на МКС виды, в частности Aspergillus fumigatus и Rhodotorula mucilaginosa, могут вызвать инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Эти грибы опасны еще и тем, что их споры выдерживают экстремальные условия. Они не боятся химикатов и горячей воды и успешно переживают повышенный уровень радиации.
Однако эксперименты с микроорганизмами проводятся на космических кораблях или станциях, которые находятся на околоземной орбите. Когда люди отправятся на Марс, уровень радиации в открытом космосе будет гораздо выше и непонятно, выживет ли в таких условиях плесень.
Чтобы это проверить, исследователи из Германского центра авиации и космонавтики во главе с Мартой Кортезо поместили пенициллы и аспергиллы условия, соответствующие условиям открытого космоса. Споры облучали рентгеновским излучением, тяжелыми ионами и коротковолновым ультрафиолетовым излучением, а потом смотрели вырастет плесень, или нет.
Выяснилось, что споры пережили дозу рентгеновского излучения в тысячу Грей, дозу облучения тяжелыми ионами - в 500 Грей. Это в 100 и 50 раз выше смертельной дозы облучения для человека. Кроме того, споры грибов выдержали коротковолновое ультрафиолетовое излучение мощностью до трех тысяч Джоулей на квадратный метр.
"Теперь мы знаем, что [споры грибов] сопротивляются радиации гораздо сильнее, чем мы думали. То есть мы должны учитывать это, когда чистим и внутреннюю, и наружную поверхность корабля", - говорит Марта Кортезо. "Если мы планируем долгосрочную миссию, мы должны принимать во внимание присутствие плесени, так как, скорее всего, она выживет в космическом путешествии".
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