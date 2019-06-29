Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».

По словам артистки, у нее долго время были проблемы с голосовыми связками. Из-за этого артистка даже обратилась за помощью к известным европейским врачам, передает Известия.

«Была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!» Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем», — рассказала Лолита.

Однако карьера певицы из-за этого не закончится. Врачи обещали, что она сможет петь, так как подобное «стирание» связок является нормальным физиологическим процессом, который остановить невозможно. Однако беречь голос всё же нужно. Лолита отметила, что теперь старается меньше говорить перед концертами и отказалась от караоке.

«Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения», — добавила артистка.