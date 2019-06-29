В Молдове около 10% продаваемой парфюмерии - подделка

Около десяти процентов парфюмерии, которая продается в нашей стране - поддельная. Таковы данные Агентства по защите прав потребителя. На столичном центральном рынке покупателям предлагают суррогат по сто леев за флакон.

"Предлагают продукцию под видом известных марок во флаконах в виде ручки. К сожалению, такие продавцы предпочитают бесконечно платить штрафы, и дальше продолжают обманывать покупателей", - заявил представитель АЗПП Николай Оларашу.

Покупателей таких духов немало. И упаковку поддельных духов зачастую не отличить от оригинала. Разочаровывает аромат суррогата.

"Кроме того, нужно обратить внимание на бутылочку - трубочка распылителя должны быть изогнутой, чтобы можно было использовать все до последней капли", - добавил Николай Оларашу.

Ежегодно сотни недовольных клиентов направляют жалобы в Агентство по защите прав потребителя. Штраф за продажу подделки достигает 8000 леев. Фальшивый товар уничтожают.