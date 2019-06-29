Новая власть не сможет выплачивать зарплаты социальным ассистентам уже с августа. Такое заявление сделал вице-председатель парламента Александр Слусарь минувшим вечером в одной из телепередач.
"У нас есть ресурсы ещё всего на месяц, а затем нам нечем будет платить зарплаты социальным ассистентам. Изменение бюджета неизбежно", - заявил Слусарь.
Заместитель по партии Андрея Нэстасе винит во всем демократов, заявляя, что они оставили дыру в бюджете.
"Реформа по повышению зарплат, принятая в спешке в предвыборных целях создала крупную дыру в бюджете. А теперь местные власти, уже семь или восемь мэрий, жалуются на нехватку бюджета", - продолжил Александр Слусарь.
Парламент планирует собраться на специальное заседание в августе для внесения изменений в бюджет. В противном случае начнут форсироваться задолженности по зарплатам.
"На уровне Комиссии по бюджету и финансам мы договорились, что необходимо собраться в августе на чрезвычайное заседание. Если мы не вмешаемся, в сентябре задержки по зарплатам будет на два, три месяца", - добавил Слусарь.
Напомним, бывший премьер-министр Павел Филип отмечал ранее, что заявления новой власти о якобы дырах в бюджете - это спекуляции. Он также добавил, что возглавляемое им ранее правительство оставило последователям бюджет в три миллиарда 270 млн леев, а все зарплаты и пенсии были своевременно выплачены. Согласно законопроекту, одобренному в прошлом году, зарплаты коммунитарных социальных ассистентов были увеличены с 1 января 2019. Работники со средним образованием стали получать на 470 леев больше, а средняя зарплата достигла 3000 леев в месяц. Социальные ассистенты с высшим образованием получают около 4000 леев с 1 января, то есть на 570 леев больше, чем ранее.
Комментарии
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Нэстасе требует у подчиненных дачу ложных показаний против бывшего руководства МВД и хочет предоставить России агентов Кишинева и Приднестровья
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- Гражданский активист Дмитрий Волошин просит посла США отказаться от территории бывшего республиканского стадиона
- Публицист Николае Негру: Голосование в ПАСЕ за снятие санкций против России - условие создания альянса
- Криминальный авторитет Григорий Карамалак приветствует создание альянса ПСРМ-ACUM
- Парламент объявил конкурс на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией
- Тудор Делиу: Молдовой руководит Дмитрий Козак вместе с Игорем Додоном
- Делегация парламента Молдовы во главе со спикером Зинаидой Гречаной начинает свой рабочий визит в Россию
- Майя Санду в интервью для Politico: Москва намерена сохранить влияние в Молдове. У нас нет иллюзий. Россия должна вывести войска из Приднестровья
- Врачи рассказали, кому нельзя есть персики
- Исследование: Молдаване предпочитают взаимодействовать с реальным продавцом, нежели совершать покупки онлайн
- Прогноз погоды в Молдове: какими будут выходные
- В Молдове внедрят трансграничный проект SMURD 2
- Исландия впервые за 17 лет остановила китобойный промысел
- Все решили без Украины: СМИ узнали о сделке между Россией и Западом
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- В Одессе пенсионер вырезал семью соседей
- Шесть "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны
- Врач-инфекционист развеял некоторые мифы о клещах
- Майя Санду категорически отказываются обсуждать скандальную информацию о незаконном финансировании ПСРМ из России
- Штормовое предупреждение: на Молдову надвигается шквалистый ветер, ливни и град
- Медики рассказали, кому категорически запрещено употреблять мяту
- В Кишиневе мужчина умер на рабочем месте из-за невыносимой жары
- Врачи напомнили, кому вредно есть помидоры
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
|Banca Nationala a Moldovei