Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам

Новая власть не сможет выплачивать зарплаты социальным ассистентам уже с августа. Такое заявление сделал вице-председатель парламента Александр Слусарь минувшим вечером в одной из телепередач.

"У нас есть ресурсы ещё всего на месяц, а затем нам нечем будет платить зарплаты социальным ассистентам. Изменение бюджета неизбежно", - заявил Слусарь.

Заместитель по партии Андрея Нэстасе винит во всем демократов, заявляя, что они оставили дыру в бюджете.

"Реформа по повышению зарплат, принятая в спешке в предвыборных целях создала крупную дыру в бюджете. А теперь местные власти, уже семь или восемь мэрий, жалуются на нехватку бюджета", - продолжил Александр Слусарь.

Парламент планирует собраться на специальное заседание в августе для внесения изменений в бюджет. В противном случае начнут форсироваться задолженности по зарплатам.

"На уровне Комиссии по бюджету и финансам мы договорились, что необходимо собраться в августе на чрезвычайное заседание. Если мы не вмешаемся, в сентябре задержки по зарплатам будет на два, три месяца", - добавил Слусарь.

Напомним, бывший премьер-министр Павел Филип отмечал ранее, что заявления новой власти о якобы дырах в бюджете - это спекуляции. Он также добавил, что возглавляемое им ранее правительство оставило последователям бюджет в три миллиарда 270 млн леев, а все зарплаты и пенсии были своевременно выплачены. Согласно законопроекту, одобренному в прошлом году, зарплаты коммунитарных социальных ассистентов были увеличены с 1 января 2019. Работники со средним образованием стали получать на 470 леев больше, а средняя зарплата достигла 3000 леев в месяц. Социальные ассистенты с высшим образованием получают около 4000 леев с 1 января, то есть на 570 леев больше, чем ранее.