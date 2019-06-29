В Молдове внедрят трансграничный проект SMURD 2

Трансграничный проект SMURD 2, стоимость которого составляет 10 млн. евро, будет реализован в Республике Молдова в 2019-2022 годах. Контракт на грант для финансирования проекта с Европейской комиссией, осуществляемого Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в партнерстве с профильными учреждениями Румынии, был подписан в Бухаресте.

В пресс-релизе ГИЧС говорится, что проект предусматривает реконструкцию и операционализацию двух командных точек SMURD в Унгенском и Кантемирском районах. В то же время предусмотрено строительство четырех взлетно-посадочных площадок для вертолетов SMURD вблизи четырех больниц Кишинева, Бельц и Кагула.

Согласно сообщению, будет приобретено четырнадцать единиц спецтехники, оснащенной современным медицинским оборудованием для оказания первой квалифицированной помощи и транспортировки пациентов в больницу, а также для выполнения спасательных операций. В то же время планируется улучшить правовую базу по проведению трансграничных вмешательств.

Проект SMURD 2 финансируется Европейским союзом посредством Европейского инструмента соседства.