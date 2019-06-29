Исследование: Молдаване предпочитают взаимодействовать с реальным продавцом, нежели совершать покупки онлайн

Когда речь заходит о шопинге, граждане нашей страны предпочитают взаимодействовать с реальным продавцом, нежели совершать покупки онлайн. Такие данные были получены в результате исследования.

Таким образом, 8 из 10 граждан Молдовы не приобретают одежду и обувь через интернет-магазины. Около 73% жителей нашей страны даже не пытались этого делать за последние 6 месяцев. Ситуация в этой сфере практически не менялась последние 5 лет. Люди просто-напросто предпочитают физический шопинг: пощупать одежду, убедиться в ее качестве и пообщаться с продавцом.

Цифры показывают, что каждый третий молдаванин отказывается от онлайн-шопинга именно из-за отсутствия личного контакта с продавцом. 20% потребителей считают, что нет необходимости совершать покупки онлайн, так как и у нас хватает торговых точек. 16% покупателей не доверяют онлайн-магазинам, а 1 из 10 молдаван считает, что не может себе позволить шопинг онлайн.

Примечательно, что в США около 73% жителей совершают покупки в интернет-магазинах. Из тех жителей Молдовы, кто все же использует онлайн-шопинг, 53% в возрасте от 25 до 39 лет. Больше половины клиентов онлайн-магазинов в нашей стране являются женщинами, а приблизительно 70% из них проживают в городах. Кроме этого, ежемесячный доход каждого клиента онлайн-магазинов из Молдовы превышает 7 000 леев.

Когда речь заходит о бюджете, 46% онлайн-покупателей говорят, что заплатили до 500 леев за последнюю свою покупку в интеренете.

Если говорить о страхах, то при покупке одежды и обуви в интернете 5 из 10 молдаван беспокоятся о том, что они не подойдут под по размеру, а каждый третий не уверен, что товар качественный.