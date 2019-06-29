Врачи рассказали, кому нельзя есть персики

Персик — один из самых любимых и полезных фруктов не только у детей, но и у взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым стоит отказаться от его употребления.

О том, кому противопоказан этот фрукт пишут Вести-UA. Противопоказания: индивидуальная непереносимость; повышенная кислотность желудочного сока; сахарный диабет; хроническая диарея. Дневная норма для здорового человека — 600 г плодов.

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