Сорвался со скалы: Молдаванин трагически погиб в Абхазии

Молдаванин погиб после падения со скалы в Абхазии. Молодому человеку было 26 лет. За границу на отдых от уехал вместе со своей мамой.

По данным местной прессы, останки мужчины нашли недалеко от санатория, у подножья скалы. Мать опознала погибшего.

По одной из версий, парень сорвался со скалы и погиб. Признаков насилия на трупе не обнаружено.

Как стало известно, у мужчины недавно умерла жена, он начал выпивать. Мать решила привезти сына на отдых в Абхазию, чтобы он сменил обстановку и легче перенес потерю жены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.