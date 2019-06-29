Дерек Хоган о голосовании Нэстасе в ПАСЕ: "Мы не удовлетворены результатами"

Соединенные Штаты недовольны возвращением России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы. И тем, что Андрей Нэстасе поддержал пророссийскую резолюцию. Об этом заявил посол США Дерек Хоган в эфире частного телеканала.

"Правительство США поддержало позицию украинцев, которая заключалась в том, что России нельзя возвращать право голоса, так как аннексия Крыма остается проблемой, и прогресса в этом вопросе нет. Поэтому я могу сказать, что мы не удовлетворены результатами этого голосования", - заявил посол США в Молдове Дерек Хоган.

Голосование Андрея Нэстасе в ПАСЕ раскритиковали и его коллеги из блока ACUM. Депутат ПДС Владимир Боля заявил, что выступил бы против. А однопартиец Нэстасе Александр Слусарь сказал, что воздержался бы.

Эксперты, между тем, высказывали мнение, что голос в поддержку России был одним из условий создания правящей коалиции.