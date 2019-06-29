Названы вредные привычки, вызывающие изжогу

Изжога — чувство жжения позади грудины, по ходу пищевода. Преимущественно изжога бывает при повышенной кислотности желудочного сока, появляется через 30—45 минут после еды как результат заброса кислого содержимого желудка в пищевод, изредка натощак.

Медицинские эксперты рассказали о трех вредных привычках, которые могут вызывать изжогу, передает Вести-UA.

Тугой пояс или тугая юбка – они сдавливает живот и повышают внутрибрюшное давление. Внутри самого желудка давление тоже повышается – его содержимое начинает перемещаться вверх. В итоге изжога может сохраняться достаточно длительно. Для профилактики лучше перейти на более эластичные ткани, которые не будут так сдавливать живот.

Отдых после приема пищи в горизонтальном положении. Когда мы ложимся, то часть пищи, которая находится в желудке, попадает в пищевод. Повышенное давление в желудке, которое образуется из-за того, что соляная кислота начинает переваривать пищу, продавливает пищеводный сфинктер – часть содержимого желудка попадает в пищевод. За счет этого пациент получает изжогу и болевые ощущения за грудиной. Чтобы подобное не происходило, после приема пищи рекомендовано в течение часа практически не ложиться, а немного походить. Впрочем, если ложиться на левый бок по большой кривизне желудка, то вероятность развития изжоги будет меньше.

Переедание. Есть еда, которая буквально расслабляет пищеводный сфинктер. Это сладкие продукты, молоко, сливки, жирные продукты – если вы после еды скушали торт, который содержит большое количество жирного крема, то изжога вам обеспечена. Кофе не является стопроцентным продуктом, который расслабляет сфинктер, но увеличивает вероятность расслабления сфинктера. Если вы выпили кофе натощак и добавили сигарету, то воздействие кофеина и никотина может расслабить сфинктер очень серьезно – изжога у вас возникнет.