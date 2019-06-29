Руководство ДПМ ушло в отставку

Руководство Демократической партии Молдовы подало в отставку. Об этом заявил Павел Филип на брифинге после заседания Национального политического совета партии.

"Все вице-председатели, включая генерального секретаря подали в отставку. Таким образом все руководство Демократической партии ушло в отставку. Однако партия остается значимой политической силой, необходимой для Республики Молдова. В последствии нам понадобится силы, чтобы уравновесить ситуацию в стране, а также обезопасить и обеспечить благосостояние граждан и независимость страны. Но такой силой не может стать ДПМ в ее нынешнем виде", - заявил Павел Филип.

В то же время, Павел Филип заявил, что новое руководство изберут на внеочередном съезде 27 июля. На съезде также утвердят новую программу партии.

До тех пор должность председателя ДПМ будет занимать Павел Филип.