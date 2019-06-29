В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщила газета Le Parisien.

Мера коснется легковых автомобилей и фургонов, попадающих под так называемую категорию Crit'Air 4 (отвечающим нормам «Евро-3» и выпущенным до 2006 года), и мотороллеров и скутеров старше 2005 года. Действовать запрет начнет с 1 июля, передает Известия.

Также въезд в пределы города будет запрещен дизельным грузовикам, выпущенным с 2006 по 2009 год и отвечающим нормам «Евро-4».

Штраф за несоблюдение правила составит €135 для грузовых авто и €68 для легковушек и скутеров.