Не все симптомы рака очевидны. В случае с онкологией яичников женщины нередко не догадываются о болезни из-за ее неочевидных признаков, рассказала специалист по генетике рака онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан.
Она отметила, что в 90% случаев рак яичников излечим на начальной стадии, однако главное его вовремя выявить, пишет Известия.
Первыми симптомами опасного заболевания могут быть вздутие живота, постоянные запоры, избыточное чувство сытости после употребления обычной порции пищи, боли в спине.
«Большинство женщин живут с этими симптомами по шесть–девять месяцев до того, как обращаются к врачу и узнают о диагнозе», — цитирует специалиста Медикфорум.
По словам Карлан, в большинстве случаев этот вид рака зарождается даже не в самом яичнике, и его можно обнаружить при томографии брюшной полости. Однако для этого необходимо регулярно проходить обследования и обращаться к врачам в случае проявления указанных симптомов.
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