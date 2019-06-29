Европа изнывает от аномальной жары: Во Франции побит абсолютный температурный рекорд

Во Франции побит абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — свыше 45 градусов по Цельсию. Аномальная жара и во многих других странах. Есть жертвы.

Местечко Вильвьей на юге Франции. Именно здесь побит абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 45,1 градуса по Цельсию. Так жарко во Франции еще не было никогда, пишет Вести.ru.

В Париже фонтан прямо напротив Эйфелевой башни заполнен купающимися люди.

"Я думаю, мы прямо сейчас пойдем искупаемся в фонтане и не будем оттуда вылезать".

"Так жарко мне еще не было. А я, ребята, живу практически в пустыне в Соединенных Штатах".

Во Франции впервые из-за жары введен самый высокий уровень опасности. Закрыты многие университеты и сотни школ, мобилизованы больницы. На улицах дежурят бригады скорой помощи, бесплатно раздают воду. Людям советуют как можно меньше времени проводить на улице, по возможности не пользоваться автомобилями. Власти предупреждают: системы электроснабжения могут не выдержать нагрузки, есть угроза загрязнения воздуха.

"Это исключительная жара, такой еще не было. Очень ранняя и крайне интенсивная. Я призываю всех граждан быть осторожными, бдительными, проявлять внимательность и здравый смысл. Помогайте своим близким, соседям, риски высоки как никогда", — говорит премьер-министр Франции.

В Италии почти 40 градусов во всех туристических городах – Риме, Милане, Венеции, Флоренции. Изнывающие толпы туристов не спасают ни зонтики, ни бесплатные бутылки с водой.

В Испании есть жертвы, погибли трое человек. Пожилой мужчина умер прямо на улице от теплового удара. Из-за экстремальных погодных условий пожар в каталонской Таррагоне, который бушует с вечера среды, уничтожил 6,5 тысячи гектаров леса.

Под сорок градусов — в Австрии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Польше.

В ООН и вовсе заявили, что последняя пятилетка может стать самой жаркой в истории человечества.

"Изменения климата вне политики, — говорит Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации ООН. — У этого процесса нет национальных границ. Под ударом все люди без исключения. И уже сейчас можно сказать, что в ближайшем будущем периоды жары станут еще более интенсивными, продолжительными. Они будут начинаться еще раньше и заканчиваться еще позже".

Аномальная жара накрыла Европу с начала недели и, по прогнозам синоптиков, продержится еще три-четыре дня. Причины – в горячем потоке воздуха из Африки и антициклоне над Атлантическим океаном.