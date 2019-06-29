Во Франции побит абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — свыше 45 градусов по Цельсию. Аномальная жара и во многих других странах. Есть жертвы.
Местечко Вильвьей на юге Франции. Именно здесь побит абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — 45,1 градуса по Цельсию. Так жарко во Франции еще не было никогда, пишет Вести.ru.
В Париже фонтан прямо напротив Эйфелевой башни заполнен купающимися люди.
"Я думаю, мы прямо сейчас пойдем искупаемся в фонтане и не будем оттуда вылезать".
"Так жарко мне еще не было. А я, ребята, живу практически в пустыне в Соединенных Штатах".
Во Франции впервые из-за жары введен самый высокий уровень опасности. Закрыты многие университеты и сотни школ, мобилизованы больницы. На улицах дежурят бригады скорой помощи, бесплатно раздают воду. Людям советуют как можно меньше времени проводить на улице, по возможности не пользоваться автомобилями. Власти предупреждают: системы электроснабжения могут не выдержать нагрузки, есть угроза загрязнения воздуха.
"Это исключительная жара, такой еще не было. Очень ранняя и крайне интенсивная. Я призываю всех граждан быть осторожными, бдительными, проявлять внимательность и здравый смысл. Помогайте своим близким, соседям, риски высоки как никогда", — говорит премьер-министр Франции.
В Италии почти 40 градусов во всех туристических городах – Риме, Милане, Венеции, Флоренции. Изнывающие толпы туристов не спасают ни зонтики, ни бесплатные бутылки с водой.
В Испании есть жертвы, погибли трое человек. Пожилой мужчина умер прямо на улице от теплового удара. Из-за экстремальных погодных условий пожар в каталонской Таррагоне, который бушует с вечера среды, уничтожил 6,5 тысячи гектаров леса.
Под сорок градусов — в Австрии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Польше.
В ООН и вовсе заявили, что последняя пятилетка может стать самой жаркой в истории человечества.
"Изменения климата вне политики, — говорит Клэр Нюллис, официальный представитель Всемирной метеорологической организации ООН. — У этого процесса нет национальных границ. Под ударом все люди без исключения. И уже сейчас можно сказать, что в ближайшем будущем периоды жары станут еще более интенсивными, продолжительными. Они будут начинаться еще раньше и заканчиваться еще позже".
Аномальная жара накрыла Европу с начала недели и, по прогнозам синоптиков, продержится еще три-четыре дня. Причины – в горячем потоке воздуха из Африки и антициклоне над Атлантическим океаном.
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День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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